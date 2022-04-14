Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mars Battle (SHOOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tiedot Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Virallinen verkkosivusto: https://www.mars4.me/mars-battle Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Osta SHOOT-rahaketta nyt!

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 197.80K $ 197.80K $ 197.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 Nykyinen hinta: $ 0.0001978 $ 0.0001978 $ 0.0001978 Lue lisää Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen hinnasta

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHOOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHOOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHOOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHOOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHOOT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHOOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHOOT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen hintahistoria SHOOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHOOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHOOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHOOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHOOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHOOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!