Mars Battle-logo

Mars Battle – hinta (SHOOT)

1SHOOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001916
$0.0001916$0.0001916
+0.89%1D
USD
Reaaliaikainen Mars Battle (SHOOT) -hintakaavio
Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001893
$ 0.0001893$ 0.0001893
24 h:n matalin
$ 0.0001953
$ 0.0001953$ 0.0001953
24 h:n korkein

$ 0.0001893
$ 0.0001893$ 0.0001893

$ 0.0001953
$ 0.0001953$ 0.0001953

$ 0.028361124724716993
$ 0.028361124724716993$ 0.028361124724716993

$ 0.000099944126035267
$ 0.000099944126035267$ 0.000099944126035267

+0.20%

+0.89%

-3.77%

-3.77%

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001916. Viimeisen 24 tunnin aikana SHOOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001893 ja korkeimmillaan $ 0.0001953 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.028361124724716993, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000099944126035267.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHOOT on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.89% 24 tunnin aikana ja -3.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3194

$ 17.58K
$ 17.58K$ 17.58K

$ 44.62K
$ 44.62K$ 44.62K

$ 191.60K
$ 191.60K$ 191.60K

91.73M
91.73M 91.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Mars Battle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.62K. SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.73M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 191.60K.

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mars Battle-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000169+0.89%
30 päivää$ +0.0000138+7.76%
60 päivää$ +0.0000339+21.49%
90 päivää$ +0.0000191+11.07%
Mars Battle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SHOOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000169 (+0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mars Battle 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000138 (+7.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mars Battle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SHOOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000339 (+21.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mars Battle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000191 (+11.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mars Battle (SHOOT)?

Tarkista Mars Battle-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mars Battle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SHOOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mars Battle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mars Battle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mars Battle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mars Battle (SHOOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mars Battle (SHOOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mars Battle-rahakkeelle.

Tarkista Mars Battle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikka

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHOOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mars Battle (SHOOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mars Battle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mars Battle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SHOOT paikallisiin valuuttoihin

Mars Battle-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mars Battle toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Mars Battle-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mars Battle”

Paljonko Mars Battle (SHOOT) on arvoltaan tänään?
SHOOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001916 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHOOT-USD-parin nykyinen hinta?
SHOOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001916. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mars Battle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHOOT markkina-arvo on $ 17.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.73M USD.
Mikä oli SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHOOT saavutti ATH-hinnaksi 0.028361124724716993 USD.
Mikä oli SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHOOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000099944126035267 USD.
Mikä on SHOOT-rahakkeen treidausvolyymi?
SHOOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.62K USD.
Nouseeko SHOOT tänä vuonna korkeammalle?
SHOOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHOOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
