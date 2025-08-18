Mikä on Mars Battle (SHOOT)

Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.

Mars Battle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mars Battle (SHOOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mars Battle (SHOOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mars Battle-rahakkeelle.

Tarkista Mars Battle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikka

Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHOOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mars Battle” Paljonko Mars Battle (SHOOT) on arvoltaan tänään? SHOOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001916 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SHOOT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0001916 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SHOOT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Mars Battle-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SHOOT markkina-arvo on $ 17.58K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.73M USD . Mikä oli SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SHOOT saavutti ATH-hinnaksi 0.028361124724716993 USD . Mikä oli SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SHOOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000099944126035267 USD . Mikä on SHOOT-rahakkeen treidausvolyymi? SHOOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.62K USD . Nouseeko SHOOT tänä vuonna korkeammalle? SHOOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHOOT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

