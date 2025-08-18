Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001916. Viimeisen 24 tunnin aikana SHOOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001893 ja korkeimmillaan $ 0.0001953 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHOOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.028361124724716993, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000099944126035267.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SHOOT on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.89% 24 tunnin aikana ja -3.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 17.58K
$ 44.62K
$ 191.60K
91.73M
1,000,000,000
ETH
Mars Battle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.62K. SHOOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.73M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 191.60K.
Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mars Battle-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000169
+0.89%
30 päivää
$ +0.0000138
+7.76%
60 päivää
$ +0.0000339
+21.49%
90 päivää
$ +0.0000191
+11.07%
Mars Battle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SHOOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000169 (+0.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Mars Battle 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000138 (+7.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Mars Battle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SHOOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000339 (+21.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Mars Battle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000191 (+11.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mars Battle (SHOOT)?
Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet.
Mars Battle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mars Battle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SHOOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Mars Battle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mars Battle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Mars Battle-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Mars Battle (SHOOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mars Battle (SHOOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mars Battle-rahakkeelle.
Mars Battle (SHOOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHOOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Mars Battle (SHOOT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Mars Battle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mars Battle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.