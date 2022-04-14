SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SHIBBABY (SHIBBABY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen tiedot $SHIBBABY transforms the concept of conventional meme tokens. As a playful Shiba Inu, SHIBBABY evolves beyond a simple digital currency; it becomes a symbol of victory and a beacon for community values. Virallinen verkkosivusto: https://shibbaby.io/ Valkoinen paperi: https://shibbaby.gitbook.io/shibbaby Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd92b3ae5d17be7737f06394f25abd8ffafb870d8 Osta SHIBBABY-rahaketta nyt!

SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 1.9588 $ 1.9588 $ 1.9588 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000000000003394 $ 0.00000000000003394 $ 0.00000000000003394 Lue lisää SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen hinnasta

SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIBBABY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIBBABY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIBBABY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIBBABY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIBBABY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIBBABY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHIBBABY-rahakkeita MEXCistä nyt!

SHIBBABY (SHIBBABY) -rahakkeen hintahistoria SHIBBABY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHIBBABY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHIBBABY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHIBBABY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIBBABY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHIBBABY-rahakkeen hintaennuste nyt!

