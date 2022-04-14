SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SHIBAI (SHIBAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen tiedot AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community. Virallinen verkkosivusto: https://aishibaog.xyz/ Valkoinen paperi: https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050 Osta SHIBAI-rahaketta nyt!

SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 210,000.00T $ 210,000.00T $ 210,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 69.41K $ 69.41K $ 69.41K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 Nykyinen hinta: $ 0.0000000000003305 $ 0.0000000000003305 $ 0.0000000000003305 Lue lisää SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen hinnasta

SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHIBAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIBAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHIBAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIBAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHIBAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHIBAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHIBAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

SHIBAI (SHIBAI) -rahakkeen hintahistoria SHIBAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHIBAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHIBAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHIBAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIBAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHIBAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

