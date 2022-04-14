Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Shark Cat (SHARKCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tiedot A memecoin about a cat with a shark hat. Virallinen verkkosivusto: https://www.sharkcatsolana.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Osta SHARKCAT-rahaketta nyt!

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Kokonaistarjonta: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 989.90M $ 989.90M $ 989.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 $ 0.001137772222603809 Nykyinen hinta: $ 0.005499 $ 0.005499 $ 0.005499 Lue lisää Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen hinnasta

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHARKCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHARKCAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHARKCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHARKCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHARKCAT-rahaketta ostetaan

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen hintahistoria SHARKCAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SHARKCAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHARKCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHARKCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

