Shark Cat-logo

Shark Cat – hinta (SHARKCAT)

1SHARKCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005301
$0.005301$0.005301
+0.53%1D
USD
Reaaliaikainen Shark Cat (SHARKCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:47:03 (UTC+8)

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005214
$ 0.005214$ 0.005214
24 h:n matalin
$ 0.005924
$ 0.005924$ 0.005924
24 h:n korkein

$ 0.005214
$ 0.005214$ 0.005214

$ 0.005924
$ 0.005924$ 0.005924

$ 0.24901554523698954
$ 0.24901554523698954$ 0.24901554523698954

$ 0.001137772222603809
$ 0.001137772222603809$ 0.001137772222603809

-0.79%

+0.53%

-4.95%

-4.95%

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005301. Viimeisen 24 tunnin aikana SHARKCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.005214 ja korkeimmillaan $ 0.005924 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHARKCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.24901554523698954, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001137772222603809.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHARKCAT on muuttunut -0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.53% 24 tunnin aikana ja -4.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1359

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

$ 23.30K
$ 23.30K$ 23.30K

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

989.90M
989.90M 989.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

989,895,519.29
989,895,519.29 989,895,519.29

98.98%

SOL

Shark Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.30K. SHARKCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.90M ja sen kokonaistarjonta on 989895519.29. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.30M.

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Shark Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002795+0.53%
30 päivää$ -0.003235-37.90%
60 päivää$ +0.001636+44.63%
90 päivää$ +0.001819+52.24%
Shark Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SHARKCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002795 (+0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Shark Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003235 (-37.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Shark Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SHARKCAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001636 (+44.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Shark Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.001819 (+52.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Shark Cat (SHARKCAT)?

Tarkista Shark Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Shark Cat (SHARKCAT)

A memecoin about a cat with a shark hat.

Shark Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Shark Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SHARKCAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Shark Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Shark Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Shark Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shark Cat (SHARKCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shark Cat (SHARKCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shark Cat-rahakkeelle.

Tarkista Shark Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Shark Cat (SHARKCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHARKCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Shark Cat (SHARKCAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Shark Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Shark Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SHARKCAT paikallisiin valuuttoihin

1 Shark Cat(SHARKCAT) - VND
139.495815
1 Shark Cat(SHARKCAT) - AUD
A$0.00821655
1 Shark Cat(SHARKCAT) - GBP
0.00392274
1 Shark Cat(SHARKCAT) - EUR
0.00455886
1 Shark Cat(SHARKCAT) - USD
$0.005301
1 Shark Cat(SHARKCAT) - MYR
RM0.02237022
1 Shark Cat(SHARKCAT) - TRY
0.21739401
1 Shark Cat(SHARKCAT) - JPY
¥0.784548
1 Shark Cat(SHARKCAT) - ARS
ARS$6.96583206
1 Shark Cat(SHARKCAT) - RUB
0.42715458
1 Shark Cat(SHARKCAT) - INR
0.46272429
1 Shark Cat(SHARKCAT) - IDR
Rp86.90162544
1 Shark Cat(SHARKCAT) - KRW
7.4139786
1 Shark Cat(SHARKCAT) - PHP
0.30316419
1 Shark Cat(SHARKCAT) - EGP
￡E.0.25704549
1 Shark Cat(SHARKCAT) - BRL
R$0.02894346
1 Shark Cat(SHARKCAT) - CAD
C$0.00736839
1 Shark Cat(SHARKCAT) - BDT
0.64470762
1 Shark Cat(SHARKCAT) - NGN
8.15537646
1 Shark Cat(SHARKCAT) - COP
$21.37495725
1 Shark Cat(SHARKCAT) - ZAR
R.0.09388071
1 Shark Cat(SHARKCAT) - UAH
0.21829518
1 Shark Cat(SHARKCAT) - VES
Bs0.726237
1 Shark Cat(SHARKCAT) - CLP
$5.14197
1 Shark Cat(SHARKCAT) - PKR
Rs1.49997096
1 Shark Cat(SHARKCAT) - KZT
2.84843934
1 Shark Cat(SHARKCAT) - THB
฿0.17307765
1 Shark Cat(SHARKCAT) - TWD
NT$0.16183953
1 Shark Cat(SHARKCAT) - AED
د.إ0.01945467
1 Shark Cat(SHARKCAT) - CHF
Fr0.0042408
1 Shark Cat(SHARKCAT) - HKD
HK$0.04140081
1 Shark Cat(SHARKCAT) - AMD
֏2.03256243
1 Shark Cat(SHARKCAT) - MAD
.د.م0.04781502
1 Shark Cat(SHARKCAT) - MXN
$0.09939375
1 Shark Cat(SHARKCAT) - SAR
ريال0.01987875
1 Shark Cat(SHARKCAT) - PLN
0.01940166
1 Shark Cat(SHARKCAT) - RON
лв0.02305935
1 Shark Cat(SHARKCAT) - SEK
kr0.05094261
1 Shark Cat(SHARKCAT) - BGN
лв0.00890568
1 Shark Cat(SHARKCAT) - HUF
Ft1.80981441
1 Shark Cat(SHARKCAT) - CZK
0.11216916
1 Shark Cat(SHARKCAT) - KWD
د.ك0.001616805
1 Shark Cat(SHARKCAT) - ILS
0.0180234
1 Shark Cat(SHARKCAT) - AOA
Kz4.84993791
1 Shark Cat(SHARKCAT) - BHD
.د.ب0.001998477
1 Shark Cat(SHARKCAT) - BMD
$0.005301
1 Shark Cat(SHARKCAT) - DKK
kr0.03403242
1 Shark Cat(SHARKCAT) - HNL
L0.13920426
1 Shark Cat(SHARKCAT) - MUR
0.24241473
1 Shark Cat(SHARKCAT) - NAD
$0.0938277
1 Shark Cat(SHARKCAT) - NOK
kr0.05396418
1 Shark Cat(SHARKCAT) - NZD
$0.00906471
1 Shark Cat(SHARKCAT) - PAB
B/.0.005301
1 Shark Cat(SHARKCAT) - PGK
K0.02221119
1 Shark Cat(SHARKCAT) - QAR
ر.ق0.01929564
1 Shark Cat(SHARKCAT) - RSD
дин.0.53471187

Shark Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Shark Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Shark Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shark Cat”

Paljonko Shark Cat (SHARKCAT) on arvoltaan tänään?
SHARKCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005301 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHARKCAT-USD-parin nykyinen hinta?
SHARKCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005301. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shark Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHARKCAT markkina-arvo on $ 5.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHARKCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHARKCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.90M USD.
Mikä oli SHARKCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHARKCAT saavutti ATH-hinnaksi 0.24901554523698954 USD.
Mikä oli SHARKCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHARKCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001137772222603809 USD.
Mikä on SHARKCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
SHARKCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 23.30K USD.
Nouseeko SHARKCAT tänä vuonna korkeammalle?
SHARKCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHARKCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:47:03 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

