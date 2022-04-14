SHARDS (SHARDS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SHARDS (SHARDS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SHARDS (SHARDS) -rahakkeen tiedot SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside. Virallinen verkkosivusto: https://shards.tech/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.shards.tech/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0xd8707B400A5Dc85CBaDDB7279c2Bf40221dF2521 Osta SHARDS-rahaketta nyt!

SHARDS (SHARDS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SHARDS (SHARDS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00588 $ 0.00588 $ 0.00588 Lue lisää SHARDS (SHARDS) -rahakkeen hinnasta

SHARDS (SHARDS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SHARDS (SHARDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SHARDS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHARDS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SHARDS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHARDS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SHARDS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SHARDS (SHARDS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SHARDS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SHARDS-rahakkeita MEXCistä nyt!

SHARDS (SHARDS) -rahakkeen hintahistoria SHARDS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SHARDS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SHARDS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SHARDS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHARDS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SHARDS-rahakkeen hintaennuste nyt!

