AI Avatar (SGT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AI Avatar (SGT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AI Avatar (SGT) -rahakkeen tiedot Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Virallinen verkkosivusto: https://suzuverse.com/story/# Valkoinen paperi: https://suzuverse.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Osta SGT-rahaketta nyt!

AI Avatar (SGT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AI Avatar (SGT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 913.81K $ 913.81K $ 913.81K Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.73M $ 22.73M $ 22.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Kaikkien aikojen alin: $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 Nykyinen hinta: $ 0.0909 $ 0.0909 $ 0.0909 Lue lisää AI Avatar (SGT) -rahakkeen hinnasta

AI Avatar (SGT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AI Avatar (SGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SGT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SGT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SGT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SGT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SGT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AI Avatar (SGT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SGT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SGT-rahakkeita MEXCistä nyt!

AI Avatar (SGT) -rahakkeen hintahistoria SGT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SGT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SGT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SGT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SGT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

