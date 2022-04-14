Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Songbird (SGB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Songbird (SGB) -rahakkeen tiedot Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release. Virallinen verkkosivusto: https://flare.xyz/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Block Explorer: https://songbird-explorer.flare.network/ Osta SGB-rahaketta nyt!

Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Songbird (SGB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 16.09B $ 16.09B $ 16.09B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 93.75M $ 93.75M $ 93.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6163 $ 0.6163 $ 0.6163 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 Nykyinen hinta: $ 0.0058267 $ 0.0058267 $ 0.0058267 Lue lisää Songbird (SGB) -rahakkeen hinnasta

Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SGB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SGB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SGB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SGB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Songbird (SGB) -rahakkeen hintahistoria SGB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SGB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SGB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SGB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SGB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SGB-rahakkeen hintaennuste nyt!

