Songbird-logo

Songbird – hinta (SGB)

1SGB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-2.09%1D
USD
Reaaliaikainen Songbird (SGB) -hintakaavio
2025-08-22 04:34:30 (UTC+8)

Songbird (SGB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.83%

-2.09%

+6.43%

+6.43%

Songbird (SGB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0058536. Viimeisen 24 tunnin aikana SGB on vaihdellut alimmillaan $ 0.0057638 ja korkeimmillaan $ 0.0063456 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SGB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7192124892168296, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003717734576447314.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SGB on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, -2.09% 24 tunnin aikana ja +6.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Songbird (SGB) -rahakkeen markkinatiedot

No.3796

SGB

Songbird-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.50K. SGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 16089041095.890411. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.18M.

Songbird (SGB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Songbird-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000124952-2.09%
30 päivää$ -0.0002868-4.68%
60 päivää$ +0.0011604+24.72%
90 päivää$ -0.0001864-3.09%
Songbird-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SGB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000124952 (-2.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Songbird 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002868 (-4.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Songbird-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SGB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0011604 (+24.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Songbird-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001864 (-3.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Songbird (SGB)?

Tarkista Songbird-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Songbird on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Songbird-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SGB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Songbird-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Songbird-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Songbird-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Songbird (SGB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Songbird (SGB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Songbird-rahakkeelle.

Tarkista Songbird-rahakkeen hintaennuste nyt!

Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikka

Songbird (SGB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SGB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Songbird (SGB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Songbird:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Songbird MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SGB paikallisiin valuuttoihin

1 Songbird(SGB) - VND
154.037484
1 Songbird(SGB) - AUD
A$0.00907308
1 Songbird(SGB) - GBP
0.004331664
1 Songbird(SGB) - EUR
0.005034096
1 Songbird(SGB) - USD
$0.0058536
1 Songbird(SGB) - MYR
RM0.024702192
1 Songbird(SGB) - TRY
0.239587848
1 Songbird(SGB) - JPY
¥0.8663328
1 Songbird(SGB) - ARS
ARS$7.691981616
1 Songbird(SGB) - RUB
0.471624552
1 Songbird(SGB) - INR
0.510843672
1 Songbird(SGB) - IDR
Rp95.960640384
1 Songbird(SGB) - KRW
8.198318016
1 Songbird(SGB) - PHP
0.334708848
1 Songbird(SGB) - EGP
￡E.0.283782528
1 Songbird(SGB) - BRL
R$0.032019192
1 Songbird(SGB) - CAD
C$0.008136504
1 Songbird(SGB) - BDT
0.711914832
1 Songbird(SGB) - NGN
9.005529456
1 Songbird(SGB) - COP
$23.6031786
1 Songbird(SGB) - ZAR
R.0.103725792
1 Songbird(SGB) - UAH
0.241051248
1 Songbird(SGB) - VES
Bs0.8019432
1 Songbird(SGB) - CLP
$5.677992
1 Songbird(SGB) - PKR
Rs1.650246912
1 Songbird(SGB) - KZT
3.145373424
1 Songbird(SGB) - THB
฿0.191178576
1 Songbird(SGB) - TWD
NT$0.178593336
1 Songbird(SGB) - AED
د.إ0.021482712
1 Songbird(SGB) - CHF
Fr0.00468288
1 Songbird(SGB) - HKD
HK$0.045716616
1 Songbird(SGB) - AMD
֏2.24017272
1 Songbird(SGB) - MAD
.د.م0.052740936
1 Songbird(SGB) - MXN
$0.109813536
1 Songbird(SGB) - SAR
ريال0.021951
1 Songbird(SGB) - PLN
0.021424176
1 Songbird(SGB) - RON
лв0.02546316
1 Songbird(SGB) - SEK
kr0.056311632
1 Songbird(SGB) - BGN
лв0.009834048
1 Songbird(SGB) - HUF
Ft1.999180008
1 Songbird(SGB) - CZK
0.123920712
1 Songbird(SGB) - KWD
د.ك0.001785348
1 Songbird(SGB) - ILS
0.019960776
1 Songbird(SGB) - AOA
Kz5.365351224
1 Songbird(SGB) - BHD
.د.ب0.0022009536
1 Songbird(SGB) - BMD
$0.0058536
1 Songbird(SGB) - DKK
kr0.037638648
1 Songbird(SGB) - HNL
L0.153891144
1 Songbird(SGB) - MUR
0.267685128
1 Songbird(SGB) - NAD
$0.103725792
1 Songbird(SGB) - NOK
kr0.059589648
1 Songbird(SGB) - NZD
$0.010009656
1 Songbird(SGB) - PAB
B/.0.0058536
1 Songbird(SGB) - PGK
K0.024233904
1 Songbird(SGB) - QAR
ر.ق0.021307104
1 Songbird(SGB) - RSD
дин.0.591037992

Songbird-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Songbird toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Songbird-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Songbird”

Paljonko Songbird (SGB) on arvoltaan tänään?
SGB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0058536 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SGB-USD-parin nykyinen hinta?
SGB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0058536. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Songbird-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SGB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SGB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SGB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SGB saavutti ATH-hinnaksi 0.7192124892168296 USD.
Mikä oli SGB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SGB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003717734576447314 USD.
Mikä on SGB-rahakkeen treidausvolyymi?
SGB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.50K USD.
Nouseeko SGB tänä vuonna korkeammalle?
SGB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SGB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:34:30 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

