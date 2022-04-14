SafeMoon (SFM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SafeMoon (SFM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SafeMoon (SFM) -rahakkeen tiedot SafeMoon Protocol is a decentralized finance (DeFi) token. According to the SafeMoon website, SafeMoon has three functions that take place during each trade: Reflection, LP Acquisition and Burn. Virallinen verkkosivusto: https://safemoon.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ELPrcU7qRV3DUz8AP6siTE7GkR3gkkBvGmgBRiLnC19Y Osta SFM-rahaketta nyt!

SafeMoon (SFM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SafeMoon (SFM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 Nykyinen hinta: $ 0.000004375 $ 0.000004375 $ 0.000004375 Lue lisää SafeMoon (SFM) -rahakkeen hinnasta

SafeMoon (SFM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SafeMoon (SFM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SFM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SFM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SFM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SFM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SFM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SafeMoon (SFM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SFM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SFM-rahakkeita MEXCistä nyt!

SafeMoon (SFM) -rahakkeen hintahistoria SFM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SFM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SFM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SFM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SFM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SFM-rahakkeen hintaennuste nyt!

