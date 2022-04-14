Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Singularity Finance (SFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tiedot Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Virallinen verkkosivusto: https://singularityfinance.ai Valkoinen paperi: https://docs.singularityfinance.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Osta SFI-rahaketta nyt!

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Singularity Finance (SFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.70M $ 18.70M $ 18.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Kaikkien aikojen alin: $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 $ 0.033683117824467014 Nykyinen hinta: $ 0.0374 $ 0.0374 $ 0.0374 Lue lisää Singularity Finance (SFI) -rahakkeen hinnasta

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Singularity Finance (SFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen hintahistoria SFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

