Singularity Finance-logo

Singularity Finance – hinta (SFI)

1SFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0357
$0.0357$0.0357
+1.70%1D
USD
Reaaliaikainen Singularity Finance (SFI) -hintakaavio
Singularity Finance (SFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
24 h:n matalin
$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392
24 h:n korkein

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 0.0392
$ 0.0392$ 0.0392

$ 0.16932658901094183
$ 0.16932658901094183$ 0.16932658901094183

$ 0.033683117824467014
$ 0.033683117824467014$ 0.033683117824467014

+1.13%

+1.70%

-4.80%

-4.80%

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0357. Viimeisen 24 tunnin aikana SFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.035 ja korkeimmillaan $ 0.0392 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.16932658901094183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.033683117824467014.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFI on muuttunut +1.13% viimeisen tunnin aikana, +1.70% 24 tunnin aikana ja -4.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1368

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

$ 96.79K
$ 96.79K$ 96.79K

$ 17.85M
$ 17.85M$ 17.85M

155.50M
155.50M 155.50M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

31.10%

ETH

Singularity Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.79K. SFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 155.50M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.85M.

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Singularity Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000597+1.70%
30 päivää$ -0.0115-24.37%
60 päivää$ -0.0064-15.21%
90 päivää$ -0.0139-28.03%
Singularity Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SFI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000597 (+1.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Singularity Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0115 (-24.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Singularity Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0064 (-15.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Singularity Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0139 (-28.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Singularity Finance (SFI)?

Tarkista Singularity Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Singularity Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Singularity Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Singularity Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Singularity Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Singularity Finance (SFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Singularity Finance (SFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Singularity Finance-rahakkeelle.

Tarkista Singularity Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikka

Singularity Finance (SFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Singularity Finance (SFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Singularity Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Singularity Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SFI paikallisiin valuuttoihin

1 Singularity Finance(SFI) - VND
939.4455
1 Singularity Finance(SFI) - AUD
A$0.055335
1 Singularity Finance(SFI) - GBP
0.026418
1 Singularity Finance(SFI) - EUR
0.030702
1 Singularity Finance(SFI) - USD
$0.0357
1 Singularity Finance(SFI) - MYR
RM0.150654
1 Singularity Finance(SFI) - TRY
1.461201
1 Singularity Finance(SFI) - JPY
¥5.2836
1 Singularity Finance(SFI) - ARS
ARS$46.911942
1 Singularity Finance(SFI) - RUB
2.876349
1 Singularity Finance(SFI) - INR
3.115539
1 Singularity Finance(SFI) - IDR
Rp585.245808
1 Singularity Finance(SFI) - KRW
49.999992
1 Singularity Finance(SFI) - PHP
2.041326
1 Singularity Finance(SFI) - EGP
￡E.1.730736
1 Singularity Finance(SFI) - BRL
R$0.195279
1 Singularity Finance(SFI) - CAD
C$0.049623
1 Singularity Finance(SFI) - BDT
4.341834
1 Singularity Finance(SFI) - NGN
54.923022
1 Singularity Finance(SFI) - COP
$143.951325
1 Singularity Finance(SFI) - ZAR
R.0.632604
1 Singularity Finance(SFI) - UAH
1.470126
1 Singularity Finance(SFI) - VES
Bs4.8909
1 Singularity Finance(SFI) - CLP
$34.629
1 Singularity Finance(SFI) - PKR
Rs10.064544
1 Singularity Finance(SFI) - KZT
19.183038
1 Singularity Finance(SFI) - THB
฿1.165962
1 Singularity Finance(SFI) - TWD
NT$1.089207
1 Singularity Finance(SFI) - AED
د.إ0.131019
1 Singularity Finance(SFI) - CHF
Fr0.02856
1 Singularity Finance(SFI) - HKD
HK$0.278817
1 Singularity Finance(SFI) - AMD
֏13.66239
1 Singularity Finance(SFI) - MAD
.د.م0.321657
1 Singularity Finance(SFI) - MXN
$0.669732
1 Singularity Finance(SFI) - SAR
ريال0.133875
1 Singularity Finance(SFI) - PLN
0.130662
1 Singularity Finance(SFI) - RON
лв0.155295
1 Singularity Finance(SFI) - SEK
kr0.343434
1 Singularity Finance(SFI) - BGN
лв0.059976
1 Singularity Finance(SFI) - HUF
Ft12.192621
1 Singularity Finance(SFI) - CZK
0.755769
1 Singularity Finance(SFI) - KWD
د.ك0.0108885
1 Singularity Finance(SFI) - ILS
0.121737
1 Singularity Finance(SFI) - AOA
Kz32.722263
1 Singularity Finance(SFI) - BHD
.د.ب0.0134232
1 Singularity Finance(SFI) - BMD
$0.0357
1 Singularity Finance(SFI) - DKK
kr0.229551
1 Singularity Finance(SFI) - HNL
L0.938553
1 Singularity Finance(SFI) - MUR
1.632561
1 Singularity Finance(SFI) - NAD
$0.632604
1 Singularity Finance(SFI) - NOK
kr0.363426
1 Singularity Finance(SFI) - NZD
$0.061047
1 Singularity Finance(SFI) - PAB
B/.0.0357
1 Singularity Finance(SFI) - PGK
K0.147798
1 Singularity Finance(SFI) - QAR
ر.ق0.129948
1 Singularity Finance(SFI) - RSD
дин.3.604629

Singularity Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Singularity Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Singularity Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Singularity Finance”

Paljonko Singularity Finance (SFI) on arvoltaan tänään?
SFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0357 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFI-USD-parin nykyinen hinta?
SFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0357. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Singularity Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFI markkina-arvo on $ 5.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 155.50M USD.
Mikä oli SFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFI saavutti ATH-hinnaksi 0.16932658901094183 USD.
Mikä oli SFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.033683117824467014 USD.
Mikä on SFI-rahakkeen treidausvolyymi?
SFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 96.79K USD.
Nouseeko SFI tänä vuonna korkeammalle?
SFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

