Sex Token (SEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 135,866.58. Viimeisen 24 tunnin aikana SEX on vaihdellut alimmillaan $ 120,000 ja korkeimmillaan $ 165,900 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 441,094,703.0990784, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 50,174.09535057523.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SEX on muuttunut +0.83% viimeisen tunnin aikana, +0.30% 24 tunnin aikana ja +134.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sex Token (SEX) -rahakkeen markkinatiedot
No.7546
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.95K
$ 54.95K$ 54.95K
$ 135.87K
$ 135.87K$ 135.87K
0.00
0.00 0.00
1
1 1
1
1 1
0.00%
ARB
Sex Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.95K. SEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 135.87K.
Sex Token (SEX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sex Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +406.3806
+0.30%
30 päivää
$ +61,689.55
+83.16%
60 päivää
$ +8,090.36
+6.33%
90 päivää
$ -206,885.74
-60.37%
Sex Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +406.3806 (+0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sex Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +61,689.55 (+83.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sex Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +8,090.36 (+6.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sex Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -206,885.74 (-60.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sex Token (SEX)?
Sex Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sex Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SEX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Sex Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sex Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Sex Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sex Token (SEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sex Token (SEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sex Token-rahakkeelle.
Sex Token (SEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Sex Token (SEX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Sex Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sex Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.