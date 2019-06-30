SERO (SERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003677. Viimeisen 24 tunnin aikana SERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.003608 ja korkeimmillaan $ 0.003934 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.43970494, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003187564058042448.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SERO on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -2.90% 24 tunnin aikana ja -8.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SERO (SERO) -rahakkeen markkinatiedot
SERO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.14K. SERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.49M ja sen kokonaistarjonta on 592693471. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.38M.
SERO (SERO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SERO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00010985
-2.90%
30 päivää
$ -0.001413
-27.77%
60 päivää
$ -0.000459
-11.10%
90 päivää
$ -0.001549
-29.65%
SERO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00010985 (-2.90%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SERO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001413 (-27.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SERO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000459 (-11.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SERO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001549 (-29.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SERO (SERO)?
SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains.
The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.
SERO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SERO (SERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SERO (SERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SERO-rahakkeelle.
SERO (SERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SERO (SERO) -ostamisen perusteet
