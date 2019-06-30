Mikä on SERO (SERO)

SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SERO” Paljonko SERO (SERO) on arvoltaan tänään? SERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003677 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SERO-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003677 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SERO -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on SERO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SERO markkina-arvo on $ 1.62M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 439.49M USD . Mikä oli SERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SERO saavutti ATH-hinnaksi 0.43970494 USD . Mikä oli SERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003187564058042448 USD . Mikä on SERO-rahakkeen treidausvolyymi? SERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.14K USD . Nouseeko SERO tänä vuonna korkeammalle? SERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SERO-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

SERO (SERO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

