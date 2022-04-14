Selo (SELO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Selo (SELO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Selo (SELO) -rahakkeen tiedot SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Virallinen verkkosivusto: https://www.mooonshot.ai/ Valkoinen paperi: https://wp.seloplus.com/eng/ Block Explorer: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Osta SELO-rahaketta nyt!

Selo (SELO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Selo (SELO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.04K $ 4.04K $ 4.04K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.50K $ 67.50K $ 67.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Nykyinen hinta: $ 0.0000675 $ 0.0000675 $ 0.0000675 Lue lisää Selo (SELO) -rahakkeen hinnasta

Selo (SELO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Selo (SELO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SELO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SELO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SELO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SELO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Selo (SELO) -rahakkeen hintahistoria SELO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SELO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

