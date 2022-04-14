SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SEIYAN (SEIYAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen tiedot SEIYAN is the main brand coin of SEI Network: Onboard Users. Maximize Memes. Strengthen SEI. Virallinen verkkosivusto: https://seiyantoken.com/ Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x5f0E07dFeE5832Faa00c63F2D33A0D79150E8598?chain=pacific-1 Osta SEIYAN-rahaketta nyt!

SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05004 $ 0.05004 $ 0.05004 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 Nykyinen hinta: $ 0.00282 $ 0.00282 $ 0.00282 Lue lisää SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen hinnasta

SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SEIYAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEIYAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SEIYAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEIYAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEIYAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEIYAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SEIYAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

SEIYAN (SEIYAN) -rahakkeen hintahistoria SEIYAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SEIYAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SEIYAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SEIYAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEIYAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SEIYAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

