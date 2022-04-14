Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kryptonite (SEILOR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tiedot Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral. Virallinen verkkosivusto: https://www.kryptonite.finance Valkoinen paperi: https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10 Osta SEILOR-rahaketta nyt!

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 778.00K $ 778.00K $ 778.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17111 $ 0.17111 $ 0.17111 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 $ 0.000610849923260623 Nykyinen hinta: $ 0.000778 $ 0.000778 $ 0.000778 Lue lisää Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen hinnasta

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SEILOR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEILOR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SEILOR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEILOR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEILOR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEILOR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SEILOR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen hintahistoria SEILOR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SEILOR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SEILOR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SEILOR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEILOR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SEILOR-rahakkeen hintaennuste nyt!

