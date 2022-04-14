Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kryptonite (SEILOR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tiedot

Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.kryptonite.finance
Valkoinen paperi:
https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 778.00K
$ 778.00K$ 778.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.17111
$ 0.17111$ 0.17111
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000610849923260623
$ 0.000610849923260623$ 0.000610849923260623
Nykyinen hinta:
$ 0.000778
$ 0.000778$ 0.000778

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SEILOR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEILOR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SEILOR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEILOR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEILOR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEILOR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Kryptonite (SEILOR) -rahakkeen hintahistoria

SEILOR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SEILOR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SEILOR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEILOR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.