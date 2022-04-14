SEDA (SEDA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SEDA (SEDA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SEDA (SEDA) -rahakkeen tiedot SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Virallinen verkkosivusto: https://www.seda.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.seda.xyz/seda-network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Osta SEDA-rahaketta nyt!

SEDA (SEDA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SEDA (SEDA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 65.69M $ 65.69M $ 65.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Nykyinen hinta: $ 0.06507 $ 0.06507 $ 0.06507 Lue lisää SEDA (SEDA) -rahakkeen hinnasta

SEDA (SEDA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SEDA (SEDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SEDA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEDA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SEDA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEDA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEDA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SEDA (SEDA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEDA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SEDA-rahakkeita MEXCistä nyt!

SEDA (SEDA) -rahakkeen hintahistoria SEDA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SEDA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SEDA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SEDA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEDA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SEDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

