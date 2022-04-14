Securist (SECU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Securist (SECU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Securist (SECU) -rahakkeen tiedot SECU is the native utility token of the SECURIST platform. It is rewarded to companies and consultants using the SECURIST platform as an incentive for active contributions and is used as a currency to access information security services and the ATHENA ISMS solution at competitive prices. SECU is continuously expanding to enhance the information security of both individuals and organizations. Virallinen verkkosivusto: http://securistoken.info Valkoinen paperi: https://securist.gitbook.io/securist Block Explorer: https://solscan.io/token/5rif6UEnBRr1UDHGRzvJiALU4ChBaqpdHEcX1wpevH3v Osta SECU-rahaketta nyt!

Securist (SECU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Securist (SECU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 Lue lisää Securist (SECU) -rahakkeen hinnasta

Securist (SECU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Securist (SECU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SECU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SECU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SECU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SECU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SECU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Securist (SECU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SECU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SECU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Securist (SECU) -rahakkeen hintahistoria SECU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SECU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SECU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SECU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SECU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SECU-rahakkeen hintaennuste nyt!

