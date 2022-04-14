MetaDOS (SECOND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MetaDOS (SECOND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MetaDOS (SECOND) -rahakkeen tiedot MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Virallinen verkkosivusto: https://metados.com Valkoinen paperi: https://wiki.metados.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Osta SECOND-rahaketta nyt!

MetaDOS (SECOND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MetaDOS (SECOND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.92K $ 23.92K $ 23.92K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.28B $ 3.28B $ 3.28B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 73.00K $ 73.00K $ 73.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000007183793946001 $ 0.000007183793946001 $ 0.000007183793946001 Nykyinen hinta: $ 0.0000073 $ 0.0000073 $ 0.0000073 Lue lisää MetaDOS (SECOND) -rahakkeen hinnasta

MetaDOS (SECOND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MetaDOS (SECOND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SECOND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SECOND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SECOND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SECOND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MetaDOS (SECOND) -rahakkeen hintahistoria SECOND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SECOND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SECOND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SECOND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SECOND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SECOND-rahakkeen hintaennuste nyt!

