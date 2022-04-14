Seamless (SEAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Seamless (SEAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Seamless (SEAM) -rahakkeen tiedot Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses. Virallinen verkkosivusto: https://www.seamlessprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://docs.seamlessprotocol.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85 Osta SEAM-rahaketta nyt!

Seamless (SEAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Seamless (SEAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 39.79M $ 39.79M $ 39.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 19.467 $ 19.467 $ 19.467 Kaikkien aikojen alin: $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 $ 0.34511235895459 Nykyinen hinta: $ 0.3979 $ 0.3979 $ 0.3979 Lue lisää Seamless (SEAM) -rahakkeen hinnasta

Seamless (SEAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Seamless (SEAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SEAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SEAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SEAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Seamless (SEAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SEAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SEAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Seamless (SEAM) -rahakkeen hintahistoria SEAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SEAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SEAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SEAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SEAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

