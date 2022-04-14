Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tiedot In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision. Virallinen verkkosivusto: https://scottytheai.com/ Valkoinen paperi: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana Block Explorer: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ Osta SCOTTYV2-rahaketta nyt!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.70K $ 2.70K $ 2.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0014699 $ 0.0014699 $ 0.0014699 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000002 $ 0.000002 $ 0.000002 Lue lisää Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen hinnasta

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCOTTYV2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCOTTYV2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCOTTYV2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCOTTYV2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCOTTYV2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCOTTYV2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCOTTYV2-rahakkeita MEXCistä nyt!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen hintahistoria SCOTTYV2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCOTTYV2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCOTTYV2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCOTTYV2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCOTTYV2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCOTTYV2-rahakkeen hintaennuste nyt!

