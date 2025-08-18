Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000025
$ 0.0000025$ 0.0000025
24 h:n matalin
$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729
24 h:n korkein
$ 0.0000025
$ 0.0000025$ 0.0000025
$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729
--
----
--
----
0.00%
-4.10%
+294.85%
+294.85%
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000537. Viimeisen 24 tunnin aikana SCOTTYV2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000025 ja korkeimmillaan $ 0.00000729 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCOTTYV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCOTTYV2 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.10% 24 tunnin aikana ja +294.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 68.58
$ 68.58$ 68.58
$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K
--
----
1,350,000,000
1,350,000,000 1,350,000,000
SOL
Scotty AI on Solana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.58. SCOTTYV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1350000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.25K.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Scotty AI on Solana-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000002296
-4.10%
30 päivää
$ +0.000003
+126.58%
60 päivää
$ +0.00000173
+47.52%
90 päivää
$ -0.00024623
-97.87%
Scotty AI on Solana-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SCOTTYV2-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000002296 (-4.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Scotty AI on Solana 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000003 (+126.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Scotty AI on Solana-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCOTTYV2-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000173 (+47.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Scotty AI on Solana-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00024623 (-97.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Scotty AI on Solana (SCOTTYV2)?
In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision.
Scotty AI on Solana on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SCOTTYV2-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Scotty AI on Solana-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scotty AI on Solana-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Scotty AI on Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scotty AI on Solana-rahakkeelle.
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikka
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCOTTYV2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Scotty AI on Solana:n ostamiseen?
