Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Scotcoin Project (SCOT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tiedot SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Virallinen verkkosivusto: https://scotcoinproject.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Osta SCOT-rahaketta nyt!

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 75.20K $ 75.20K $ 75.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0003008 $ 0.0003008 $ 0.0003008 Lue lisää Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen hinnasta

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SCOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SCOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SCOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SCOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SCOT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SCOT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SCOT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen hintahistoria SCOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SCOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SCOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SCOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SCOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SCOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

