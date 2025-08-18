Lisätietoja SCOT-rahakkeesta

Scotcoin Project-logo

Scotcoin Project – hinta (SCOT)

1SCOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Scotcoin Project (SCOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:33:44 (UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.06%

+0.09%

-3.00%

-3.00%

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003009. Viimeisen 24 tunnin aikana SCOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002998 ja korkeimmillaan $ 0.0003015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCOT on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -3.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Scotcoin Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.73K. SCOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.23K.

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Scotcoin Project-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000271+0.09%
30 päivää$ -0.0000698-18.83%
60 päivää$ -0.0022291-88.11%
90 päivää$ -0.0056891-94.98%
Scotcoin Project-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SCOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000271 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Scotcoin Project 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000698 (-18.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Scotcoin Project-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SCOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0022291 (-88.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Scotcoin Project-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0056891 (-94.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Scotcoin Project (SCOT)?

Tarkista Scotcoin Project-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Scotcoin Project-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SCOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Scotcoin Project-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Scotcoin Project-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Scotcoin Project-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scotcoin Project (SCOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scotcoin Project (SCOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scotcoin Project-rahakkeelle.

Tarkista Scotcoin Project-rahakkeen hintaennuste nyt!

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikka

Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Scotcoin Project (SCOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Scotcoin Project:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Scotcoin Project MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SCOT paikallisiin valuuttoihin

Scotcoin Project-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Scotcoin Project toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Scotcoin Project-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scotcoin Project”

Paljonko Scotcoin Project (SCOT) on arvoltaan tänään?
SCOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003009 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCOT-USD-parin nykyinen hinta?
SCOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003009. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Scotcoin Project-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCOT markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SCOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCOT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SCOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCOT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SCOT-rahakkeen treidausvolyymi?
SCOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.73K USD.
Nouseeko SCOT tänä vuonna korkeammalle?
SCOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Scotcoin Project (SCOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

