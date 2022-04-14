Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Soulbound TV (SBX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tiedot Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Virallinen verkkosivusto: https://soulbound.tv Valkoinen paperi: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8 Osta SBX-rahaketta nyt!

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Soulbound TV (SBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 312.00K $ 312.00K $ 312.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000312 $ 0.000312 $ 0.000312 Lue lisää Soulbound TV (SBX) -rahakkeen hinnasta

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SBX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SBX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Soulbound TV (SBX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SBX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SBX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen hintahistoria SBX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SBX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SBX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SBX-rahakkeen hintaennuste nyt!

