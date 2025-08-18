Lisätietoja SBX-rahakkeesta

Soulbound TV – hinta (SBX)

1SBX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000275
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Soulbound TV (SBX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:40 (UTC+8)

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000209
24 h:n matalin
$ 0.00039
24 h:n korkein

$ 0.000209
$ 0.00039
--
--
0.00%

0.00%

-72.53%

-72.53%

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000275. Viimeisen 24 tunnin aikana SBX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000209 ja korkeimmillaan $ 0.00039 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SBX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -72.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen markkinatiedot

--
$ 11.34K
$ 275.00K
--
1,000,000,000
BSC

Soulbound TV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.34K. SBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 275.00K.

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Soulbound TV-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.019725-98.63%
60 päivää$ -0.019725-98.63%
90 päivää$ -0.019725-98.63%
Soulbound TV-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SBX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Soulbound TV 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.019725 (-98.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Soulbound TV-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SBX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.019725 (-98.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Soulbound TV-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.019725 (-98.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Soulbound TV (SBX)?

Tarkista Soulbound TV-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Soulbound TV (SBX)

Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.

Soulbound TV on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Soulbound TV-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SBX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Soulbound TV-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Soulbound TV-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Soulbound TV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Soulbound TV (SBX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Soulbound TV (SBX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Soulbound TV-rahakkeelle.

Tarkista Soulbound TV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikka

Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SBX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Soulbound TV (SBX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Soulbound TV:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Soulbound TV MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SBX paikallisiin valuuttoihin

Soulbound TV-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Soulbound TV toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Soulbound TV-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Soulbound TV”

Paljonko Soulbound TV (SBX) on arvoltaan tänään?
SBX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000275 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SBX-USD-parin nykyinen hinta?
SBX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000275. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Soulbound TV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SBX markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SBX saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SBX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SBX-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SBX-rahakkeen treidausvolyymi?
SBX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.34K USD.
Nouseeko SBX tänä vuonna korkeammalle?
SBX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SBX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

