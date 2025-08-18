Soulbound TV (SBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000275. Viimeisen 24 tunnin aikana SBX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000209 ja korkeimmillaan $ 0.00039 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SBX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -72.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Soulbound TV (SBX) -rahakkeen markkinatiedot
$ 11.34K
$ 11.34K
$ 275.00K
$ 275.00K
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Soulbound TV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.34K. SBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 275.00K.
Soulbound TV (SBX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Soulbound TV-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.019725
-98.63%
60 päivää
$ -0.019725
-98.63%
90 päivää
$ -0.019725
-98.63%
Soulbound TV-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SBX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Soulbound TV 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.019725 (-98.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Soulbound TV-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SBX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.019725 (-98.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Soulbound TV-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.019725 (-98.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Soulbound TV (SBX)?
Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value.
Soulbound TV-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Soulbound TV (SBX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Soulbound TV (SBX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Soulbound TV-rahakkeelle.
Soulbound TV (SBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SBX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Soulbound TV (SBX) -ostamisen perusteet
