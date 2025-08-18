Lisätietoja SBR-rahakkeesta

SBR-rahakkeen hintatiedot

SBR-rahakkeen valkoinen paperi

SBR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SBR-rahakkeen tokenomiikka

SBR-rahakkeen hintaennuste

SBR-rahakkeen historia

SBR-osto-opas

SBR/fiat-valuuttamuunnin

SBR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Saber Protocol Token-logo

Saber Protocol Token – hinta (SBR)

1SBR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000998
$0.000998$0.000998
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Saber Protocol Token (SBR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:26 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00097
$ 0.00097$ 0.00097
24 h:n matalin
$ 0.0010647
$ 0.0010647$ 0.0010647
24 h:n korkein

$ 0.00097
$ 0.00097$ 0.00097

$ 0.0010647
$ 0.0010647$ 0.0010647

$ 1.12106192
$ 1.12106192$ 1.12106192

$ 0.000218387419212127
$ 0.000218387419212127$ 0.000218387419212127

+0.36%

+0.70%

-19.04%

-19.04%

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009972. Viimeisen 24 tunnin aikana SBR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00097 ja korkeimmillaan $ 0.0010647 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.12106192, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000218387419212127.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SBR on muuttunut +0.36% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -19.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen markkinatiedot

No.4624

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K

$ 97.84K
$ 97.84K$ 97.84K

0.00
0.00 0.00

98,111,672
98,111,672 98,111,672

SOL

Saber Protocol Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K. SBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 98111672. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 97.84K.

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Saber Protocol Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000006937+0.70%
30 päivää$ -0.000332-24.98%
60 päivää$ -0.0003337-25.08%
90 päivää$ -0.0001526-13.28%
Saber Protocol Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SBR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006937 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Saber Protocol Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000332 (-24.98%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Saber Protocol Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SBR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003337 (-25.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Saber Protocol Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001526 (-13.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Saber Protocol Token (SBR)?

Tarkista Saber Protocol Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Saber Protocol Token (SBR)

Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana.

Saber Protocol Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Saber Protocol Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SBR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Saber Protocol Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Saber Protocol Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Saber Protocol Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Saber Protocol Token (SBR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Saber Protocol Token (SBR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Saber Protocol Token-rahakkeelle.

Tarkista Saber Protocol Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen tokenomiikka

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SBR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Saber Protocol Token (SBR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Saber Protocol Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Saber Protocol Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SBR paikallisiin valuuttoihin

1 Saber Protocol Token(SBR) - VND
26.241318
1 Saber Protocol Token(SBR) - AUD
A$0.00154566
1 Saber Protocol Token(SBR) - GBP
0.000737928
1 Saber Protocol Token(SBR) - EUR
0.000857592
1 Saber Protocol Token(SBR) - USD
$0.0009972
1 Saber Protocol Token(SBR) - MYR
RM0.004208184
1 Saber Protocol Token(SBR) - TRY
0.040805424
1 Saber Protocol Token(SBR) - JPY
¥0.1475856
1 Saber Protocol Token(SBR) - ARS
ARS$1.308655476
1 Saber Protocol Token(SBR) - RUB
0.080344404
1 Saber Protocol Token(SBR) - INR
0.087075504
1 Saber Protocol Token(SBR) - IDR
Rp16.347538368
1 Saber Protocol Token(SBR) - KRW
1.396638432
1 Saber Protocol Token(SBR) - PHP
0.057009924
1 Saber Protocol Token(SBR) - EGP
￡E.0.048354228
1 Saber Protocol Token(SBR) - BRL
R$0.005454684
1 Saber Protocol Token(SBR) - CAD
C$0.001376136
1 Saber Protocol Token(SBR) - BDT
0.121279464
1 Saber Protocol Token(SBR) - NGN
1.531788948
1 Saber Protocol Token(SBR) - COP
$4.0209597
1 Saber Protocol Token(SBR) - ZAR
R.0.017680356
1 Saber Protocol Token(SBR) - UAH
0.041064696
1 Saber Protocol Token(SBR) - VES
Bs0.1366164
1 Saber Protocol Token(SBR) - CLP
$0.967284
1 Saber Protocol Token(SBR) - PKR
Rs0.281130624
1 Saber Protocol Token(SBR) - KZT
0.535835448
1 Saber Protocol Token(SBR) - THB
฿0.032568552
1 Saber Protocol Token(SBR) - TWD
NT$0.030404628
1 Saber Protocol Token(SBR) - AED
د.إ0.003659724
1 Saber Protocol Token(SBR) - CHF
Fr0.00079776
1 Saber Protocol Token(SBR) - HKD
HK$0.007788132
1 Saber Protocol Token(SBR) - AMD
֏0.38162844
1 Saber Protocol Token(SBR) - MAD
.د.م0.008984772
1 Saber Protocol Token(SBR) - MXN
$0.0186975
1 Saber Protocol Token(SBR) - SAR
ريال0.0037395
1 Saber Protocol Token(SBR) - PLN
0.003649752
1 Saber Protocol Token(SBR) - RON
лв0.00433782
1 Saber Protocol Token(SBR) - SEK
kr0.009593064
1 Saber Protocol Token(SBR) - BGN
лв0.001675296
1 Saber Protocol Token(SBR) - HUF
Ft0.340224696
1 Saber Protocol Token(SBR) - CZK
0.02109078
1 Saber Protocol Token(SBR) - KWD
د.ك0.000304146
1 Saber Protocol Token(SBR) - ILS
0.003400452
1 Saber Protocol Token(SBR) - AOA
Kz0.914023548
1 Saber Protocol Token(SBR) - BHD
.د.ب0.0003759444
1 Saber Protocol Token(SBR) - BMD
$0.0009972
1 Saber Protocol Token(SBR) - DKK
kr0.006402024
1 Saber Protocol Token(SBR) - HNL
L0.026216388
1 Saber Protocol Token(SBR) - MUR
0.045601956
1 Saber Protocol Token(SBR) - NAD
$0.017620524
1 Saber Protocol Token(SBR) - NOK
kr0.010151496
1 Saber Protocol Token(SBR) - NZD
$0.001705212
1 Saber Protocol Token(SBR) - PAB
B/.0.0009972
1 Saber Protocol Token(SBR) - PGK
K0.004128408
1 Saber Protocol Token(SBR) - QAR
ر.ق0.003629808
1 Saber Protocol Token(SBR) - RSD
дин.0.100587564

Saber Protocol Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Saber Protocol Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Saber Protocol Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Saber Protocol Token”

Paljonko Saber Protocol Token (SBR) on arvoltaan tänään?
SBR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009972 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SBR-USD-parin nykyinen hinta?
SBR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009972. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Saber Protocol Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SBR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SBR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli SBR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SBR saavutti ATH-hinnaksi 1.12106192 USD.
Mikä oli SBR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SBR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000218387419212127 USD.
Mikä on SBR-rahakkeen treidausvolyymi?
SBR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K USD.
Nouseeko SBR tänä vuonna korkeammalle?
SBR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SBR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:51:26 (UTC+8)

Saber Protocol Token (SBR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SBR-USD-laskin

Summa

SBR
SBR
USD
USD

1 SBR = 0.0009972 USD

Treidaa SBR-rahaketta

SBRUSDT
$0.000998
$0.000998$0.000998
+0.74%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu