SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen tiedot SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus. Virallinen verkkosivusto: https://www.satoshidex.ai/ Valkoinen paperi: https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code Osta SATX-rahaketta nyt!

SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 551.70K $ 551.70K $ 551.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.006391 $ 0.006391 $ 0.006391 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000038910385527288 $ 0.000038910385527288 $ 0.000038910385527288 Nykyinen hinta: $ 0.00005517 $ 0.00005517 $ 0.00005517 Lue lisää SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen hinnasta

SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SATX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SATX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SATX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SATX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SATX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SATX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SATX-rahakkeita MEXCistä nyt!

SatoshiDEX (SATX) -rahakkeen hintahistoria SATX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SATX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SATX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SATX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SATX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SATX-rahakkeen hintaennuste nyt!

