Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen tokenomiikka

Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen tiedot Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX. Virallinen verkkosivusto: https://www.satoverse.io/ Valkoinen paperi: https://www.satoverse.io/whitepaper/ Block Explorer: https://xplore.satoverse.io/ Osta SATOX-rahaketta nyt!

Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 4.71B $ 4.71B $ 4.71B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 90.40K $ 90.40K $ 90.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.008137 $ 0.008137 $ 0.008137 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000012396731478746 $ 0.000012396731478746 $ 0.000012396731478746 Nykyinen hinta: $ 0.0000113 $ 0.0000113 $ 0.0000113 Lue lisää Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen hinnasta

Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Satoxcoin (SATOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SATOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SATOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SATOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SATOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

