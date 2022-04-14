Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Salad Ventures (SALD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tiedot Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Virallinen verkkosivusto: https://salad.ventures Valkoinen paperi: https://wp.salad.ventures/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Osta SALD-rahaketta nyt!

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Salad Ventures (SALD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.12K $ 2.12K $ 2.12K Kokonaistarjonta: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Kierrossa oleva tarjonta: $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 47.04K $ 47.04K $ 47.04K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Nykyinen hinta: $ 0.000028 $ 0.000028 $ 0.000028 Lue lisää Salad Ventures (SALD) -rahakkeen hinnasta

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SALD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SALD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SALD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SALD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SALD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Salad Ventures (SALD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SALD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SALD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen hintahistoria SALD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SALD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SALD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SALD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SALD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SALD-rahakkeen hintaennuste nyt!

