Salad Ventures-logo

Salad Ventures – hinta (SALD)

1SALD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Salad Ventures (SALD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:45:13 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000037. Viimeisen 24 tunnin aikana SALD on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000279 ja korkeimmillaan $ 0.0000422 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13815570559717522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000008449793257653.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SALD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +9.46% 24 tunnin aikana ja +176.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen markkinatiedot

Salad Ventures-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.53. SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.61M ja sen kokonaistarjonta on 1677951825. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.16K.

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Salad Ventures-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000003198+9.46%
30 päivää$ +0.0000251+210.92%
60 päivää$ -0.0001564-80.87%
90 päivää$ -0.000168-81.96%
Salad Ventures-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SALD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000003198 (+9.46%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Salad Ventures 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000251 (+210.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Salad Ventures-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SALD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001564 (-80.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Salad Ventures-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000168 (-81.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Salad Ventures (SALD)?

Tarkista Salad Ventures-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Salad Ventures-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SALD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Salad Ventures-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Salad Ventures-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Salad Ventures-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Salad Ventures (SALD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Salad Ventures (SALD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Salad Ventures-rahakkeelle.

Tarkista Salad Ventures-rahakkeen hintaennuste nyt!

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikka

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SALD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Salad Ventures (SALD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Salad Ventures:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Salad Ventures MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SALD paikallisiin valuuttoihin

Salad Ventures-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Salad Ventures toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Salad Ventures”

Paljonko Salad Ventures (SALD) on arvoltaan tänään?
SALD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000037 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SALD-USD-parin nykyinen hinta?
SALD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000037. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Salad Ventures-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SALD markkina-arvo on $ 2.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.61M USD.
Mikä oli SALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SALD saavutti ATH-hinnaksi 0.13815570559717522 USD.
Mikä oli SALD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SALD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000008449793257653 USD.
Mikä on SALD-rahakkeen treidausvolyymi?
SALD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.53 USD.
Nouseeko SALD tänä vuonna korkeammalle?
SALD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SALD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:45:13 (UTC+8)

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

