Mikä on Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SALD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Salad Ventures-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Salad Ventures-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan.

Salad Ventures-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Salad Ventures (SALD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Salad Ventures (SALD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Salad Ventures-rahakkeelle.

Tarkista Salad Ventures-rahakkeen hintaennuste nyt!

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikka

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SALD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Salad Ventures (SALD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Salad Ventures:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Salad Ventures MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme.

SALD paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Salad Ventures-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Salad Ventures toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Salad Ventures” Paljonko Salad Ventures (SALD) on arvoltaan tänään? SALD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000037 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SALD-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000037 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SALD -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Salad Ventures-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SALD markkina-arvo on $ 2.80K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.61M USD . Mikä oli SALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SALD saavutti ATH-hinnaksi 0.13815570559717522 USD . Mikä oli SALD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SALD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000008449793257653 USD . Mikä on SALD-rahakkeen treidausvolyymi? SALD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.53 USD . Nouseeko SALD tänä vuonna korkeammalle? SALD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SALD-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

