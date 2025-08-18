Salad Ventures (SALD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000037. Viimeisen 24 tunnin aikana SALD on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000279 ja korkeimmillaan $ 0.0000422 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13815570559717522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000008449793257653.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SALD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +9.46% 24 tunnin aikana ja +176.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Salad Ventures (SALD) -rahakkeen markkinatiedot
Salad Ventures-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.53. SALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.61M ja sen kokonaistarjonta on 1677951825. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.16K.
Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.
Salad Ventures-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Salad Ventures (SALD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Salad Ventures (SALD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Salad Ventures-rahakkeelle.
Salad Ventures (SALD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SALD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
