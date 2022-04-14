Rexas Finance (RXS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rexas Finance (RXS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rexas Finance (RXS) -rahakkeen tiedot RexasRexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless. Virallinen verkkosivusto: https://rexas.com/ Valkoinen paperi: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c

Rexas Finance (RXS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rexas Finance (RXS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 $ 0.00301025373187434 Nykyinen hinta: $ 0.003277 $ 0.003277 $ 0.003277 Lue lisää Rexas Finance (RXS) -rahakkeen hinnasta

Rexas Finance (RXS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rexas Finance (RXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RXS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RXS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RXS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RXS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RXS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rexas Finance (RXS) -rahakkeen salkkuusi?

Rexas Finance (RXS) -rahakkeen hintahistoria RXS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RXS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RXS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RXS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RXS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RXS-rahakkeen hintaennuste nyt!

