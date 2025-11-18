Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tokenomiikka

Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lendr.fi (RWAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:48:50 (UTC+8)
Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.059
$ 0.059$ 0.059
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.002981
$ 0.002981$ 0.002981

Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tiedot

Lendr brings the world’s most familiar investments—stocks, ETF, gold, real-estate, and more—directly onto the blockchain as tokens with built in additional yield from market-neutral trading strategies. Lendr accomplishes this by creating the world's first liquid-staked real world asset tokens for any asset class that can be used anywhere in DeFi.

Virallinen verkkosivusto:
https://lendr.fi/
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.lendr.fi/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4A61E3217d48b6361b87f598256a8ef71ac913F7

Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lendr.fi (RWAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RWAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RWAL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RWAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RWAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

