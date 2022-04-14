RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikka
RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tiedot
Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life.
RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RWAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RWAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RWAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RWAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen hintahistoria
RWAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
RWAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne RWAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RWAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
