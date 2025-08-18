Lisätietoja RWAI-rahakkeesta

RWAI-rahakkeen hintatiedot

RWAI-rahakkeen valkoinen paperi

RWAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RWAI-rahakkeen tokenomiikka

RWAI-rahakkeen hintaennuste

RWAI-rahakkeen historia

RWAI-osto-opas

RWAI/fiat-valuuttamuunnin

RWAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

RWAI by Virtuals-logo

RWAI by Virtuals – hinta (RWAI)

1RWAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002842
$0.0002842$0.0002842
-1.21%1D
USD
Reaaliaikainen RWAI by Virtuals (RWAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:44 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002842
$ 0.0002842$ 0.0002842
24 h:n matalin
$ 0.0003301
$ 0.0003301$ 0.0003301
24 h:n korkein

$ 0.0002842
$ 0.0002842$ 0.0002842

$ 0.0003301
$ 0.0003301$ 0.0003301

$ 0.003191818792284229
$ 0.003191818792284229$ 0.003191818792284229

$ 0.000171369999843779
$ 0.000171369999843779$ 0.000171369999843779

-1.22%

-1.21%

+21.40%

+21.40%

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002842. Viimeisen 24 tunnin aikana RWAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002842 ja korkeimmillaan $ 0.0003301 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RWAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.003191818792284229, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000171369999843779.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RWAI on muuttunut -1.22% viimeisen tunnin aikana, -1.21% 24 tunnin aikana ja +21.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.9089

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.15
$ 35.15$ 35.15

$ 284.20K
$ 284.20K$ 284.20K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

RWAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 35.15. RWAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 284.20K.

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän RWAI by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000003481-1.21%
30 päivää$ -0.0001189-29.50%
60 päivää$ -0.0001394-32.91%
90 päivää$ -0.0005598-66.33%
RWAI by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RWAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003481 (-1.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

RWAI by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001189 (-29.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

RWAI by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RWAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001394 (-32.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

RWAI by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0005598 (-66.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle RWAI by Virtuals (RWAI)?

Tarkista RWAI by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on RWAI by Virtuals (RWAI)

Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life.

RWAI by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja RWAI by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RWAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue RWAI by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään RWAI by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

RWAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RWAI by Virtuals (RWAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RWAI by Virtuals (RWAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RWAI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista RWAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikka

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RWAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

RWAI by Virtuals (RWAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa RWAI by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa RWAI by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RWAI paikallisiin valuuttoihin

1 RWAI by Virtuals(RWAI) - VND
7.478723
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - AUD
A$0.00044051
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - GBP
0.000210308
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - EUR
0.000244412
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - USD
$0.0002842
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - MYR
RM0.001199324
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - TRY
0.011629464
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - JPY
¥0.0420616
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - ARS
ARS$0.372964186
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - RUB
0.022897994
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - INR
0.024816344
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - IDR
Rp4.659015648
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - KRW
0.398039152
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - PHP
0.016247714
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - EGP
￡E.0.013780858
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - BRL
R$0.001554574
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - CAD
C$0.000392196
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - BDT
0.034564404
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - NGN
0.436556778
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - COP
$1.14596545
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - ZAR
R.0.005038866
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - UAH
0.011703356
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - VES
Bs0.0389354
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - CLP
$0.275674
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - PKR
Rs0.080121664
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - KZT
0.152712028
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - THB
฿0.009281972
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - TWD
NT$0.008665258
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - AED
د.إ0.001043014
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - CHF
Fr0.00022736
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - HKD
HK$0.002219602
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - AMD
֏0.10876334
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - MAD
.د.م0.002560642
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - MXN
$0.00532875
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - SAR
ريال0.00106575
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - PLN
0.001040172
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - RON
лв0.00123627
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - SEK
kr0.002734004
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - BGN
лв0.000477456
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - HUF
Ft0.096963356
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - CZK
0.00601083
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - KWD
د.ك0.000086681
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - ILS
0.000969122
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - AOA
Kz0.260494878
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - BHD
.د.ب0.0001071434
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - BMD
$0.0002842
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - DKK
kr0.001824564
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - HNL
L0.007471618
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - MUR
0.012996466
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - NAD
$0.005021814
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - NOK
kr0.002893156
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - NZD
$0.000485982
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - PAB
B/.0.0002842
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - PGK
K0.001176588
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - QAR
ر.ق0.001034488
1 RWAI by Virtuals(RWAI) - RSD
дин.0.028667254

RWAI by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton RWAI by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen RWAI by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RWAI by Virtuals”

Paljonko RWAI by Virtuals (RWAI) on arvoltaan tänään?
RWAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002842 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RWAI-USD-parin nykyinen hinta?
RWAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002842. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RWAI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RWAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RWAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RWAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli RWAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RWAI saavutti ATH-hinnaksi 0.003191818792284229 USD.
Mikä oli RWAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RWAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000171369999843779 USD.
Mikä on RWAI-rahakkeen treidausvolyymi?
RWAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 35.15 USD.
Nouseeko RWAI tänä vuonna korkeammalle?
RWAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RWAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:44 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RWAI-USD-laskin

Summa

RWAI
RWAI
USD
USD

1 RWAI = 0.0002842 USD

Treidaa RWAI-rahaketta

RWAIUSDT
$0.0002842
$0.0002842$0.0002842
-1.21%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu