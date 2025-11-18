Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tokenomiikka

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Runwago (RUNWAGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:12:42 (UTC+8)
Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.988
$ 0.988$ 0.988
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.024546760098652656
$ 0.024546760098652656$ 0.024546760098652656
Nykyinen hinta:
$ 0.03344
$ 0.03344$ 0.03344

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tiedot

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.runwago.com
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.runwago.com
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x5d3772ce50dedca695197373f858bfb324e32e5a

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RUNWAGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RUNWAGO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RUNWAGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RUNWAGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RUNWAGO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RUNWAGO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen hintahistoria

RUNWAGO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RUNWAGO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RUNWAGO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RUNWAGO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö