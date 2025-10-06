PörssiDEX+
Reaaliaikainen Runwago-hinta on tänään 0.03089 USD. RUNWAGO-rahakkeiden markkina-arvo on 0 USD. Seuraa reaaliaikaisia RUNWAGO/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja RUNWAGO-rahakkeesta

RUNWAGO-rahakkeen hintatiedot

Mikä on RUNWAGO

RUNWAGO-rahakkeen valkoinen paperi

RUNWAGO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RUNWAGO-rahakkeen tokenomiikka

RUNWAGO-rahakkeen hintaennuste

RUNWAGO-rahakkeen historia

RUNWAGO-osto-opas

RUNWAGO/fiat-valuuttamuunnin

RUNWAGO-rahakkeen spot

Runwago-logo

Runwago – hinta (RUNWAGO)

1RUNWAGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03089
$0.03089
-1.78%1D
USD
Reaaliaikainen Runwago (RUNWAGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:12:20 (UTC+8)

Runwago-hinta tänään

Reaaliaikainen Runwago (RUNWAGO) -hinta on tänään $ 0.03089, ja se on muuttunut 1.78 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen RUNWAGO-USD-muuntokurssi on $ 0.03089 per RUNWAGO.

Runwago on tällä hetkellä sijalla #3851 markkina-arvon perusteella, joka on $ 0.00, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 RUNWAGO. Viimeisen 24 tunnin aikana RUNWAGO-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.03058 (alin) ja $ 0.03655 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 1.0835555409997446, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.024546760098652656.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, RUNWAGO liikkui 0.00% viimeisen tunnin aikana ja -6.37% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 17.08K.

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3851

$ 0.00
$ 0.00

$ 17.08K
$ 17.08K

$ 3.09M
$ 3.09M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

0.00%

BASE

Runwago-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.08K. RUNWAGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.09M.

Runwago-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03058
$ 0.03058
24 h:n matalin
$ 0.03655
$ 0.03655
24 h:n korkein

$ 0.03058
$ 0.03058

$ 0.03655
$ 0.03655

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446

$ 0.024546760098652656
$ 0.024546760098652656

0.00%

-1.78%

-6.37%

-6.37%

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Runwago-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005598-1.78%
30 päivää$ -0.0829-72.86%
60 päivää$ -0.05911-65.68%
90 päivää$ -0.05911-65.68%
Runwago-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RUNWAGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005598 (-1.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Runwago 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0829 (-72.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Runwago-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RUNWAGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.05911 (-65.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Runwago-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05911 (-65.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Runwago (RUNWAGO)?

Tarkista Runwago-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Runwago-hintaennuste

Runwago (RUNWAGO) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti RUNWAGO-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Runwago (RUNWAGO) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Runwago-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Runwago nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on RUNWAGO-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Runwago Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Runwago-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Runwago-rahakkeella? RUNWAGO-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Runwago. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 0.00 rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Runwago hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Runwago (RUNWAGO) -osto-opas

Mitä voit tehdä Runwago-rahakkeilla

Runwago-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla Runwago (RUNWAGO) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Runwago toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Runwago-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Runwago”

Paljonko yksi Runwago on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Runwago-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Runwago-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:12:20 (UTC+8)

Runwago (RUNWAGO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin Runwago-rahakkeisiin

RUNWAGO USDT (futuuritreidaus)

Avaa RUNWAGO-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu RUNWAGO USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Runwago (RUNWAGO) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Runwago-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
RUNWAGO/USDT
$0.03089
$0.03089
-1.78%
0.00% (USDT)

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.0665

$0.01878

$0.0099883

$0.0044082

$0.000000949

$1.8483

$0.0665

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

