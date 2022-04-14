Arrland (RUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Arrland (RUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Arrland (RUM) -rahakkeen tiedot Play & Earn web3 gaming ecosystem contains on-chain strategy games & 3D competitive off-chain games connected with AI portal to the web3 pirates world! Virallinen verkkosivusto: https://arrland.com Valkoinen paperi: https://arrland-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/WhitepaperV2.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x14E5386f47466A463f85D151653E1736c0c50Fc3 Osta RUM-rahaketta nyt!

Arrland (RUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Arrland (RUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 720.56K $ 720.56K $ 720.56K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011995 $ 0.011995 $ 0.011995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 $ 0.000179366918402193 Nykyinen hinta: $ 0.0004297 $ 0.0004297 $ 0.0004297 Lue lisää Arrland (RUM) -rahakkeen hinnasta

Arrland (RUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Arrland (RUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RUM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Arrland (RUM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RUM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RUM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Arrland (RUM) -rahakkeen hintahistoria RUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RUM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RUM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!