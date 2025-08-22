Lisätietoja ROOM-rahakkeesta

ROOM-rahakkeen hintatiedot

ROOM-rahakkeen tokenomiikka

ROOM-rahakkeen hintaennuste

ROOM-rahakkeen historia

ROOM-osto-opas

ROOM/fiat-valuuttamuunnin

ROOM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Backroom by Virtuals-logo

Backroom by Virtuals – hinta (ROOM)

1ROOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00954
$0.00954$0.00954
+2.03%1D
USD
Reaaliaikainen Backroom by Virtuals (ROOM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:19:41 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007242
$ 0.007242$ 0.007242
24 h:n matalin
$ 0.01006
$ 0.01006$ 0.01006
24 h:n korkein

$ 0.007242
$ 0.007242$ 0.007242

$ 0.01006
$ 0.01006$ 0.01006

--
----

--
----

-2.96%

+2.03%

+19.12%

+19.12%

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00953. Viimeisen 24 tunnin aikana ROOM on vaihdellut alimmillaan $ 0.007242 ja korkeimmillaan $ 0.01006 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROOM on muuttunut -2.96% viimeisen tunnin aikana, +2.03% 24 tunnin aikana ja +19.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Backroom by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.89K. ROOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Backroom by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00018981+2.03%
30 päivää$ +0.00153+19.12%
60 päivää$ +0.00153+19.12%
90 päivää$ +0.00153+19.12%
Backroom by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ROOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00018981 (+2.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Backroom by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00153 (+19.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Backroom by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ROOM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00153 (+19.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Backroom by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00153 (+19.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Backroom by Virtuals (ROOM)?

Tarkista Backroom by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Backroom by Virtuals (ROOM)

Backroom by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Backroom by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ROOM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Backroom by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Backroom by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Backroom by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Backroom by Virtuals (ROOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Backroom by Virtuals (ROOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Backroom by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Backroom by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen tokenomiikka

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Backroom by Virtuals (ROOM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Backroom by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Backroom by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ROOM paikallisiin valuuttoihin

1 Backroom by Virtuals(ROOM) - VND
250.78195
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - AUD
A$0.0146762
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - GBP
0.0069569
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - EUR
0.0081005
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - USD
$0.00953
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - MYR
RM0.0402166
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - TRY
0.3906347
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - JPY
¥1.39138
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - ARS
ARS$12.58913
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - RUB
0.7675462
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - INR
0.8321596
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - IDR
Rp153.7096559
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - KRW
13.1811336
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - PHP
0.5382544
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - EGP
￡E.0.4621097
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - BRL
R$0.0516526
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - CAD
C$0.0131514
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - BDT
1.1583715
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - NGN
14.6389377
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - COP
$37.9680918
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - ZAR
R.0.1662032
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - UAH
0.3936843
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - VES
Bs1.30561
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - CLP
$9.15833
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - PKR
Rs2.702708
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - KZT
5.1208502
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - THB
฿0.3088673
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - TWD
NT$0.2892355
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - AED
د.إ0.0349751
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - CHF
Fr0.007624
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - HKD
HK$0.0744293
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - AMD
֏3.6457015
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - MAD
.د.م0.0861512
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - MXN
$0.1771627
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - SAR
ريال0.0357375
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - PLN
0.0345939
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - RON
лв0.0410743
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - SEK
kr0.0904397
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - BGN
лв0.0158198
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - HUF
Ft3.2140878
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - CZK
0.1994629
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - KWD
د.ك0.00290665
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - ILS
0.0320208
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - AOA
Kz8.6872621
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - BHD
.د.ب0.00359281
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - BMD
$0.00953
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - DKK
kr0.0607061
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - HNL
L0.2491142
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - MUR
0.4394283
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - NAD
$0.1680139
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - NOK
kr0.0957765
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - NZD
$0.016201
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - PAB
B/.0.00953
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - PGK
K0.0402166
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - QAR
ر.ق0.0346892
1 Backroom by Virtuals(ROOM) - RSD
дин.0.9528094

Backroom by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Backroom by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Backroom by Virtuals”

Paljonko Backroom by Virtuals (ROOM) on arvoltaan tänään?
ROOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00953 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROOM-USD-parin nykyinen hinta?
ROOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00953. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Backroom by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROOM markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli ROOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROOM saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli ROOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROOM-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on ROOM-rahakkeen treidausvolyymi?
ROOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.89K USD.
Nouseeko ROOM tänä vuonna korkeammalle?
ROOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 03:19:41 (UTC+8)

Backroom by Virtuals (ROOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Kuumia uutisia

Mikä on Owlto Finance? 5 tapaa ansaita pisteitä ja etsiä etuja airdropista

Owlto Finance on noussut johtavaksi cross-chain-sillaksi, joka tarjoaa AA-tason turvallisuuden ja suorittaa 90 % cross-chain-transaktioista alle 30 sekunnissa. Sen pistejärjestelmä kannustaa käyttäjien osallistumista ja luo perusteet mahdollisille tuleville airdropeille ja kaksinkertaisille ansaintamahdollisuuksille.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

Kuinka ostaa YZY MEXC:llä: Yksityiskohtainen opas

Tämä artikkeli tarjoaa sijoittajille kattavan YZY:n ostamisen ja kaupankäynnin oppaan, joka kattaa rekisteröinnin, talletukset, spot- ja futuurikaupan koko prosessin. Se esittelee myös P2P-kaupankäynnin ja stakingin kaltaiset edistyneet menetelmät, jotka auttavat käyttäjiä hallitsemaan ja kasvattamaan omaisuuttaan joustavasti. Artikkeli korostaa myös tiliturvallisuutta ja pitkäaikaisten sijoitusten suojausstrategioita, varmistaen että sijoittajat voivat tasapainottaa tuoton ja riskinhallinnan osallistuvissa YZY-huuman aikana.

August 21, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ROOM-USD-laskin

Summa

ROOM
ROOM
USD
USD

1 ROOM = 0.00953 USD

Treidaa ROOM-rahaketta

ROOMUSDT
$0.00954
$0.00954$0.00954
+1.59%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu