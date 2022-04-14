ROCKI (ROCKI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ROCKI (ROCKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ROCKI (ROCKI) -rahakkeen tiedot ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation. Virallinen verkkosivusto: https://rocki.com Valkoinen paperi: https://rocki.app/file/rocki_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xff44b937788215eca197baaf9af69dbdc214aa04 Osta ROCKI-rahaketta nyt!

ROCKI (ROCKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ROCKI (ROCKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 245.00K $ 245.00K $ 245.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.128706 $ 0.128706 $ 0.128706 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 $ 0.000738922926928705 Nykyinen hinta: $ 0.00245 $ 0.00245 $ 0.00245 Lue lisää ROCKI (ROCKI) -rahakkeen hinnasta

ROCKI (ROCKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ROCKI (ROCKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ROCKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ROCKI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ROCKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ROCKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ROCKI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ROCKI (ROCKI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ROCKI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ROCKI-rahakkeita MEXCistä nyt!

ROCKI (ROCKI) -rahakkeen hintahistoria ROCKI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ROCKI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ROCKI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ROCKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ROCKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ROCKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!