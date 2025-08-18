ROCKI (ROCKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002525. Viimeisen 24 tunnin aikana ROCKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.002325 ja korkeimmillaan $ 0.003017 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROCKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.20717802, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000738922926928705.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ROCKI on muuttunut -2.36% viimeisen tunnin aikana, -2.13% 24 tunnin aikana ja -21.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ROCKI (ROCKI) -rahakkeen markkinatiedot
No.3170
$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K
$ 52.64K
$ 52.64K$ 52.64K
$ 252.50K
$ 252.50K$ 252.50K
8.06M
8.06M 8.06M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
ROCKI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.64K. ROCKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.06M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 252.50K.
ROCKI (ROCKI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ROCKI-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00005495
-2.13%
30 päivää
$ -0.002362
-48.34%
60 päivää
$ -0.002363
-48.35%
90 päivää
$ -0.006143
-70.87%
ROCKI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ROCKI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00005495 (-2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
ROCKI 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002362 (-48.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
ROCKI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ROCKI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002363 (-48.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
ROCKI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.006143 (-70.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ROCKI (ROCKI)?
ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.
