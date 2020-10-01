Rally (RLY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Rally (RLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Rally (RLY) -rahakkeen tiedot Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve. Virallinen verkkosivusto: https://rly.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1f955016EcbCd7321c7266BccFB96c68ea5E49b Osta RLY-rahaketta nyt!

Rally (RLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Rally (RLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M Kokonaistarjonta: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.24B $ 5.24B $ 5.24B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.86M $ 18.86M $ 18.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 $ 0.0007781481664554 Nykyinen hinta: $ 0.0012575 $ 0.0012575 $ 0.0012575 Lue lisää Rally (RLY) -rahakkeen hinnasta

Rally (RLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Rally (RLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RLY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RLY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Rally (RLY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RLY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RLY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Rally (RLY) -rahakkeen hintahistoria RLY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RLY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RLY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

