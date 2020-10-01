Rally (RLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0011732. Viimeisen 24 tunnin aikana RLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.001156 ja korkeimmillaan $ 0.0011737 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.39900916, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0007781481664554.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RLY on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.11% 24 tunnin aikana ja -5.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rally (RLY) -rahakkeen markkinatiedot
No.1335
$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M
$ 52.82K
$ 52.82K$ 52.82K
$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M
5.24B
5.24B 5.24B
15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
2020-10-01 00:00:00
ETH
Rally-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.82K. RLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.24B ja sen kokonaistarjonta on 15000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.60M.
Rally (RLY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rally-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000001289
+0.11%
30 päivää
$ -0.0002904
-19.85%
60 päivää
$ +0.0002035
+20.98%
90 päivää
$ +0.0000884
+8.14%
Rally-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000001289 (+0.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Rally 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002904 (-19.85%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Rally-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RLY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002035 (+20.98%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Rally-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000884 (+8.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rally (RLY)?
Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.
Rally on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rally-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista RLY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Rally-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rally-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Rally-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Rally (RLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rally (RLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rally-rahakkeelle.
Rally (RLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Rally (RLY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Rally:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rally MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.