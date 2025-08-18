Lisätietoja RKFI-rahakkeesta

RKFI-rahakkeen hintatiedot

RKFI-rahakkeen valkoinen paperi

RKFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RKFI-rahakkeen tokenomiikka

RKFI-rahakkeen hintaennuste

RKFI-rahakkeen historia

RKFI-osto-opas

RKFI/fiat-valuuttamuunnin

RKFI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Arkefi-logo

Arkefi – hinta (RKFI)

1RKFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00315
$0.00315$0.00315
-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Arkefi (RKFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:21:30 (UTC+8)

Arkefi (RKFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00315
$ 0.00315$ 0.00315
24 h:n matalin
$ 0.00316
$ 0.00316$ 0.00316
24 h:n korkein

$ 0.00315
$ 0.00315$ 0.00315

$ 0.00316
$ 0.00316$ 0.00316

--
----

--
----

0.00%

-0.03%

0.00%

0.00%

Arkefi (RKFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00315. Viimeisen 24 tunnin aikana RKFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00315 ja korkeimmillaan $ 0.00316 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RKFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RKFI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arkefi (RKFI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 68.05
$ 68.05$ 68.05

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Arkefi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.05. RKFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.15M.

Arkefi (RKFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arkefi-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000095-0.03%
30 päivää$ -0.00005-1.57%
60 päivää$ -0.000154-4.67%
90 päivää$ -0.0005-13.70%
Arkefi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RKFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000095 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Arkefi 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00005 (-1.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Arkefi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RKFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000154 (-4.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Arkefi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0005 (-13.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arkefi (RKFI)?

Tarkista Arkefi-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Arkefi (RKFI)

ArkeFi: Investment Platform for Alternative Assets (On-chain Option Financing) We revolutionize investment in high-value assets, including fine art, luxury cars, and collectables, by offering (fractional) ownership through our platform. Utilizing advanced AI-driven models, we deliver real-time, precise valuations, empowering investors with smarter decisions for increased returns!

Arkefi on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arkefi-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RKFI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Arkefi-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Arkefi-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Arkefi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arkefi (RKFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arkefi (RKFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arkefi-rahakkeelle.

Tarkista Arkefi-rahakkeen hintaennuste nyt!

Arkefi (RKFI) -rahakkeen tokenomiikka

Arkefi (RKFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RKFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arkefi (RKFI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arkefi:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arkefi MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RKFI paikallisiin valuuttoihin

1 Arkefi(RKFI) - VND
82.89225
1 Arkefi(RKFI) - AUD
A$0.0048825
1 Arkefi(RKFI) - GBP
0.002331
1 Arkefi(RKFI) - EUR
0.002709
1 Arkefi(RKFI) - USD
$0.00315
1 Arkefi(RKFI) - MYR
RM0.013293
1 Arkefi(RKFI) - TRY
0.1289295
1 Arkefi(RKFI) - JPY
¥0.4662
1 Arkefi(RKFI) - ARS
ARS$4.139289
1 Arkefi(RKFI) - RUB
0.2537955
1 Arkefi(RKFI) - INR
0.2749005
1 Arkefi(RKFI) - IDR
Rp51.639336
1 Arkefi(RKFI) - KRW
4.411764
1 Arkefi(RKFI) - PHP
0.1800855
1 Arkefi(RKFI) - EGP
￡E.0.152712
1 Arkefi(RKFI) - BRL
R$0.0172305
1 Arkefi(RKFI) - CAD
C$0.004347
1 Arkefi(RKFI) - BDT
0.383103
1 Arkefi(RKFI) - NGN
4.8386835
1 Arkefi(RKFI) - COP
$12.7015875
1 Arkefi(RKFI) - ZAR
R.0.055818
1 Arkefi(RKFI) - UAH
0.129717
1 Arkefi(RKFI) - VES
Bs0.43155
1 Arkefi(RKFI) - CLP
$3.0555
1 Arkefi(RKFI) - PKR
Rs0.888048
1 Arkefi(RKFI) - KZT
1.692621
1 Arkefi(RKFI) - THB
฿0.102879
1 Arkefi(RKFI) - TWD
NT$0.096075
1 Arkefi(RKFI) - AED
د.إ0.0115605
1 Arkefi(RKFI) - CHF
Fr0.00252
1 Arkefi(RKFI) - HKD
HK$0.0246015
1 Arkefi(RKFI) - AMD
֏1.205505
1 Arkefi(RKFI) - MAD
.د.م0.0283815
1 Arkefi(RKFI) - MXN
$0.059094
1 Arkefi(RKFI) - SAR
ريال0.0118125
1 Arkefi(RKFI) - PLN
0.011529
1 Arkefi(RKFI) - RON
лв0.0137025
1 Arkefi(RKFI) - SEK
kr0.030303
1 Arkefi(RKFI) - BGN
лв0.005292
1 Arkefi(RKFI) - HUF
Ft1.0754415
1 Arkefi(RKFI) - CZK
0.066654
1 Arkefi(RKFI) - KWD
د.ك0.00096075
1 Arkefi(RKFI) - ILS
0.0107415
1 Arkefi(RKFI) - AOA
Kz2.8872585
1 Arkefi(RKFI) - BHD
.د.ب0.00118755
1 Arkefi(RKFI) - BMD
$0.00315
1 Arkefi(RKFI) - DKK
kr0.0202545
1 Arkefi(RKFI) - HNL
L0.0828135
1 Arkefi(RKFI) - MUR
0.1440495
1 Arkefi(RKFI) - NAD
$0.0556605
1 Arkefi(RKFI) - NOK
kr0.032067
1 Arkefi(RKFI) - NZD
$0.0053865
1 Arkefi(RKFI) - PAB
B/.0.00315
1 Arkefi(RKFI) - PGK
K0.013041
1 Arkefi(RKFI) - QAR
ر.ق0.011466
1 Arkefi(RKFI) - RSD
дин.0.3178035

Arkefi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arkefi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Arkefi-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arkefi”

Paljonko Arkefi (RKFI) on arvoltaan tänään?
RKFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00315 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RKFI-USD-parin nykyinen hinta?
RKFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00315. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arkefi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RKFI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RKFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RKFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli RKFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RKFI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli RKFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RKFI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on RKFI-rahakkeen treidausvolyymi?
RKFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.05 USD.
Nouseeko RKFI tänä vuonna korkeammalle?
RKFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RKFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:21:30 (UTC+8)

Arkefi (RKFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RKFI-USD-laskin

Summa

RKFI
RKFI
USD
USD

1 RKFI = 0.00315 USD

Treidaa RKFI-rahaketta

RKFIUSDT
$0.00315
$0.00315$0.00315
-0.03%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu