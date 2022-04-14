RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu RejuveAI (RJV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
RejuveAI (RJV) -rahakkeen tiedot

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

Virallinen verkkosivusto:
https://rejuve.ai/
Valkoinen paperi:
https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu RejuveAI (RJV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 565.83M
$ 565.83M$ 565.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.12M
$ 5.12M$ 5.12M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.145
$ 0.145$ 0.145
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004182309505969666
$ 0.004182309505969666$ 0.004182309505969666
Nykyinen hinta:
$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RJV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RJV-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RJV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RJV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RJV-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään RejuveAI (RJV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RJV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

RejuveAI (RJV) -rahakkeen hintahistoria

RJV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

RJV-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RJV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RJV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.