RejuveAI (RJV) -rahakkeen tiedot Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Virallinen verkkosivusto: https://rejuve.ai/ Valkoinen paperi: https://rejuve.ai/wp-content/uploads/2023/02/Rejuve-Network-Whitepaper-1.1-1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Osta RJV-rahaketta nyt!

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RejuveAI (RJV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 565.83M $ 565.83M $ 565.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Nykyinen hinta: $ 0.00512 $ 0.00512 $ 0.00512 Lue lisää RejuveAI (RJV) -rahakkeen hinnasta

RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RejuveAI (RJV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RJV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RJV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RJV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RJV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

