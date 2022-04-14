HahaYes (RIZO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HahaYes (RIZO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HahaYes (RIZO) -rahakkeen tiedot Tesla's Hedgehog Mascot. Virallinen verkkosivusto: https://hahayes.co/ Block Explorer: https://solscan.io/token/rizo34MUwbCBqpSTSfnEktdWB4CTByqqYh8zBxL3WAR Osta RIZO-rahaketta nyt!

HahaYes (RIZO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HahaYes (RIZO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Kokonaistarjonta: $ 420.65B $ 420.65B $ 420.65B Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.65B $ 420.65B $ 420.65B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000693 $ 0.0000693 $ 0.0000693 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000846450832096 $ 0.000000846450832096 $ 0.000000846450832096 Nykyinen hinta: $ 0.0000144 $ 0.0000144 $ 0.0000144 Lue lisää HahaYes (RIZO) -rahakkeen hinnasta

HahaYes (RIZO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HahaYes (RIZO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RIZO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIZO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RIZO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIZO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RIZO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HahaYes (RIZO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RIZO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RIZO-rahakkeita MEXCistä nyt!

HahaYes (RIZO) -rahakkeen hintahistoria RIZO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RIZO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RIZO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RIZO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIZO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RIZO-rahakkeen hintaennuste nyt!

