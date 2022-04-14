holoride (RIDE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu holoride (RIDE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

holoride (RIDE) -rahakkeen tiedot holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness. Virallinen verkkosivusto: https://www.holoride.com/ Valkoinen paperi: https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf Block Explorer: https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9 Osta RIDE-rahaketta nyt!

holoride (RIDE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu holoride (RIDE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Kokonaistarjonta: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 879.90M $ 879.90M $ 879.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.718 $ 1.718 $ 1.718 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00099668949390602 $ 0.00099668949390602 $ 0.00099668949390602 Nykyinen hinta: $ 0.001203 $ 0.001203 $ 0.001203 Lue lisää holoride (RIDE) -rahakkeen hinnasta

holoride (RIDE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset holoride (RIDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RIDE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RIDE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RIDE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RIDE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RIDE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään holoride (RIDE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RIDE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RIDE-rahakkeita MEXCistä nyt!

holoride (RIDE) -rahakkeen hintahistoria RIDE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RIDE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RIDE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RIDE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RIDE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RIDE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!