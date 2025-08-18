holoride (RIDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001125. Viimeisen 24 tunnin aikana RIDE on vaihdellut alimmillaan $ 0.001042 ja korkeimmillaan $ 0.001125 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RIDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.139262834933553, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00099668949390602.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RIDE on muuttunut +7.75% viimeisen tunnin aikana, +7.75% 24 tunnin aikana ja -0.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
holoride (RIDE) -rahakkeen markkinatiedot
holoride-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 989.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 14.91. RIDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.90M ja sen kokonaistarjonta on 999794371. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.13M.
holoride (RIDE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän holoride-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00008092
+7.75%
30 päivää
$ -0.000345
-23.47%
60 päivää
$ +0.000035
+3.21%
90 päivää
$ -0.000598
-34.71%
holoride-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RIDE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00008092 (+7.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
holoride 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000345 (-23.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
holoride-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RIDE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000035 (+3.21%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
holoride-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000598 (-34.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.
holoride-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon holoride (RIDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko holoride (RIDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita holoride-rahakkeelle.
holoride (RIDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RIDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
